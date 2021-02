Unfall auf A1 in Richtung Bremen: Auto überschlägt sich

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Hollenstedt (dpa/lni) – Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 1 bei Hollenstedt (Landkreis Harburg) sind zwei Autos auf der Überholspur miteinander kollidiert. Eines der Fahrzeuge sei durch die Wucht des Aufpralls über die Autobahn geschleudert worden und habe sich überschlagen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 52 Jahre alte Fahrer und seine 54 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall am Freitagabend leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Laut Polizei hatte der 52-Jährige beim Spurwechsel offenbar ein von hinten kommendes Auto übersehen. Der 53 Jahre alte Fahrer dieses Fahrzeugs konnte daraufhin nicht mehr bremsen und es kam zu der Kollision. Er musste nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt rund 25 000 Euro.

Pressemitteilung der Polizei