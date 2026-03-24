Unfall an Kreuzung in Essen – Frau lebensgefährlich verletzt

Die Quakenbrückerin wurde durch den Unfall lebensgefährlich, der Mann aus Essen leicht verletzt. (Symbolbild) Oliver Berg/dpa

Essen (Oldenburg) (dpa/lni) –

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Cloppenburg ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte am frühen Abend ein 35-jähriger Transporterfahrer in einem Kreuzungsbereich im Essener Ortsteil Uptloh die Vorfahrt der 65-Jährigen missachtet. Die Fahrzeuge seien seitlich zusammengestoßen, die Frau aus Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) sei mit ihrem Wagen gegen eine Mauer geschleudert worden. Der Mann aus Essen (Oldenburg) wurde laut Polizei leicht verletzt.

Der Kreuzungsbereich war demnach während der Unfallaufnahme und anschließenden Spurensuche und -sicherung voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 19.000 Euro.