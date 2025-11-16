Unfall an Kreuzung in Altona – Mann schwer verletzt

Ein Fußgänger wurde schwer verletzt, als ein Pkw ihn an einer Ampel erfasste. (Symbolbild) Jonas Walzberg/dpa

Hamburg (dpa) –

An der Kreuzung Max-Brauer-Allee/Holstenstraße ist am frühen Sonntagmorgen ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie der Lagedienst der Polizei mitteilte, wurde der 26-Jährige von einem Pkw erfasst. Die 55-jährige Person am Steuer wurde dabei leicht verletzt. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich an einer Ampel. Ob das Lichtzeichen für den Fußgänger zum Unfallzeitpunkt Rot zeigte, ist noch unklar.

Bereits am Samstagabend ereignete sich auf der Max-Brauer-Allee ein Unfall, als ein Polizeiauto auf dem Weg zu einem Einsatz mit einem anderen Fahrzeug kollidierte.