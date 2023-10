Unfall an Bahnbrücke: Strecke bei Hameln gesperrt

Salzhemmendorf (dpa/lni) –

Wegen eines Unfalls an einer Bahnbrücke ist der Zugverkehr zwischen Löhne und Elze unterbrochen worden. «Die vorsichtige Prognose ist, dass die Strecke am Freitag wieder freigegeben werden kann», sagte eine Bahnsprecherin am Montagabend. Fachleute müssten sich allerdings am Dienstag erst noch einen genaueren Überblick verschaffen.

Ein mit einem Bagger beladener Tieflader war am Montagmorgen mit seiner Ladung gegen die Bahnüberführung in Salzhemmendorf bei Hameln geprallt, wie die Polizei mitteilte. Verletzte habe es keine gegeben. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt. Für die ausfallenden Züge gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen.