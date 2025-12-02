Unfall an ausgeschalteter Ampel – Fahrgast verletzt

Schwentinental (dpa/lno) –

Bei dem Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Lieferwagen an einer Kreuzung in Schwentinental (Kreis Plön) ist am frühen Morgen ein Fahrgast leicht verletzt worden. Ein Krankenwagen brachte den Mann vorsorglich in ein Krankenhaus, wie die Polizei berichtete. Der Unfall hatte sich demnach gegen 5.10 Uhr ereignet, als die Ampel an der Kreuzung ausgeschaltet war. Der Bus sei in Richtung Kiel-Ellerbek unterwegs gewesen, der Lieferwagen von links aus Richtung der Bundesstraße 76 gekommen.

An beiden Fahrzeugen sei ein Totalschaden entstanden. Die Schadenshöhe beträgt nach Polizeiangaben schätzungsweise 650.000 Euro. Der Lieferwagen war demnach nicht mehr fahrbereit, der Linienbus konnte seine Fahrt dagegen bis zum Betriebsgelände fortsetzen.