Unfall am Bahnübergang – Radfahrer hat großes Glück

Engelbrechtsche Wildnis (dpa/lno) –

Ein 80 Jahre alter Mann hat einen Unfall mit einem Güterzug nahezu unbeschadet überstanden. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde der Mann nur leicht verletzt. Nach dem Unfall am Mittag musste die Strecke von Hamburg nach Westerland zwischen Glückstadt und Elmshorn zunächst gesperrt werden. Erst nach mehreren Stunden konnten die Züge wieder normal verkehren. Es kam aber zu Verspätungen.

Nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei wollte der 80-Jährige in der Ortschaft Engelbrechtsche Wildnis (Kreis Steinburg) mit seinem Fahrrad an einem unbeschrankten Bahnübergang die Gleise überqueren. Dabei übersah er wohl den herannahenden Zug.

Der Lokführer leitete eine Bremsung ein. Dabei wurde das Fahrrad touchiert, der Mann und sein Gefährt landeten im Schotterbett. Der 80-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gefahren. Der Lokführer musste nach dem Vorfall abgelöst werden.