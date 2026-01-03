Unfälle und Sperrungen bei Schnee und Glätte im Norden

Hamburg/Kiel (dpa) –

Auf glatten Straßen nach Schneefall und Eis ist es am Freitag und in der Nacht in Hamburg und Schleswig-Holstein zu zahlreichen Verkehrsunfällen gekommen. Nach Angaben mehrerer Polizeileitstellen handelte es sich überwiegend um Glätteunfälle mit Blechschäden, größere Personenschäden blieben in den meisten Fällen aus.

Am Freitagnachmittag wurde die A7 ab Henstedt-Ulzburg in Richtung Hamburg wegen extremer Glätte voll gesperrt, nachdem sich ein Auto gedreht hatte und eine Eisschicht auf der Fahrbahn festgestellt wurde. Nach Streuarbeiten wurde die Strecke gegen 20.00 Uhr wieder freigegeben, wie die Polizei mitteilte. Auch die A23 war zwischen Pinneberg-Süd und Halstenbek/Rellingen zeitweise voll gesperrt und wurde erst gegen 21.30 Uhr wieder für den Verkehr geöffnet.

Dutzende Lastwagen steckten auf der Köhlbrandbrücke fest

Besonders chaotisch war die Lage auf der Köhlbrandbrücke in Hamburg. Dutzende Lastwagen und Autos blieben dort auf der vereisten Fahrbahn hängen. Ein Lkw rutschte quer, zeitweise steckten 30 bis 40 Lastwagen auf der Brücke fest. Die Polizei war rund sechs Stunden im Einsatz, bis der Winterdienst die Fahrbahn vom Eis befreite. Verletzt wurde niemand, auch Sachschäden entstanden laut Polizei nicht.

Im Kreis Pinneberg kam es am frühen Morgen in Klein Nordende zu einem Unfall. Ein Linienbus rutschte auf glatter Fahrbahn von der Straße und landete in einem Graben, wie die Polizei mitteilte. Der Busfahrer und drei Fahrgäste blieben unverletzt. Für die Bergung wurde die B431 auf Höhe des Sandwegs voll gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet.

Dach einer Tennishalle in Hamburg-Osdorf eingestürzt

In Hamburg-Osdorf kam es zu einem weiteren winterbedingten Vorfall. Nach Polizeiangaben stürzte am Freitagabend das Dach einer Tennishalle am Hemmingstedter Weg unter der Last der Schneemassen ein. Menschen wurden nicht verletzt, die Statik des Gebäudes wird nun geprüft.

Polizei und Wetterdienste warnen weiterhin vor Glätte und rufen dazu auf, die Geschwindigkeit den winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen.