Unfälle sorgen für Staus auf Nord-Süd-Strecke

Unfälle auf der Autobahn 7 (Hamburg-Flensburg) vor der Rader Hochbrücke bei Rendsburg und im Kanaltunnel haben heute den Verkehr stark behindert. Es kam zu kilometerlangen Staus, sagten Sprecher der Autobahnpolizei und der Polizeidirektion Neumünster.

Zunächst war es am Mittag auf der Autobahn in Fahrrichtung Süden zu einem Unfall mit drei Autos gekommen, bei dem drei Menschen leicht verletzt wurden. Für die Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die A7 in Richtung Hamburg vorübergehend gesperrt.

Eine Stunde später ereignete sich im Rendsburger Kanaltunnel ein Unfall in Fahrtrichtung Norden. Auch dort gab es drei Leichtverletzte. Der Tunnel wurde vorübergehend gesperrt. Am Nachmittag begann sich die Verkehrssituation langsam zu normalisieren.