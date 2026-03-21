Unfälle bei Nebel: Verletzte und Sperrungen auf der A31

Bunde (dpa/lni) –

Auf der A31 hat es in der Nacht zwei Unfälle gegeben. In Fahrtrichtung Bottrop kam es zwischen Bunde und Papenburg zu einem Zusammenstoß, als ein Fahrzeug vom Seitenstreifen auf den Hauptstreifen wechseln wollte, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Aufgrund von Nebel übersah der 47 Jahre alte Fahrer das herannahende Auto. Durch den Unfall wurden beide Fahrer sowie ein Beifahrer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen gibt es bislang keine Informationen, Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Strecke war für rund zwei Stunden von 3.00 bis 5.00 Uhr voll gesperrt.

Der andere Unfall auf der A31 ereignete sich bei Lingen. Kurz vor zwei Uhr ist dort in Richtung Emden ein 19 Jahre alter Fahrer auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht. Demnach gerieten die beiden Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß ins Schleudern. Das Auto des 19-Jährigen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Das andere Fahrzeug kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen. Der 19-Jährige und der 61 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurden leicht verletzt, ein 64 Jahre alter Mitfahrer blieb unverletzt. Die A31 musste auch wegen dieses Unfalls zeitweise voll gesperrt werden. Gegen 3.30 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben.