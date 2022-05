Unerwartet links abgebogen: Auto erfasst Pedelec-Fahrer

Bad Rothenfelde (dpa/lni) –

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Bad Rothenfelde (Landkreis Osnabrück) ist ein 78-jähriger Pedelec-Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Senior am Samstag an einer Kreuzung unvermittelt mit seinem Rad nach links abgebogen, ohne ausreichend auf den Verkehr zu achten. Eine 70-jährige Autofahrerin konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Mann mit ihrem Wagen.

Der verletzte 78-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Bielefeld gebracht. Nach Angaben eines Polizeisprechers blieb die Autofahrerin unverletzt. Die Kreisstraße 336 war aufgrund des Einsatzes für mehrere Stunden voll gesperrt.