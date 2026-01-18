Und plötzlich wird Hannover zu Afghanistan

«Location Scout» Andrea Giesel steht vor einer Villa in Hannover, die sie für mögliche Dreharbeiten besichtigt hat. Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Mal soll Hannover Kabul darstellen, mal ein Dorf Angst machen, noch bevor jemand ausgestiegen ist: Seit 33 Jahren ist Andrea Giesel für Film und Fernsehen unterwegs. Die Hannoveranerin vermittelt passende Drehorte für TV-Produktionen in Niedersachsen und dem weiteren Norddeutschland.

Giesel: Riesiges Fotoarchiv, aber «das Wichtigste habe ich im Kopf»

Giesel arbeitet als «Location Scout» – ein Beruf ohne klassische Ausbildung, aber mit viel Ortskenntnis, Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Auftraggeber kämen meist mit sehr konkreten Vorstellungen auf sie zu, sagt sie.

«Wir brauchen ein verlassenes Dorf am Wald, eine große Industriebrache, einen romantischen See mit Steg.» Um solche Orte zu finden, habe sie zwar ein riesiges Archiv mit Fotos ‒ doch «das Wichtigste habe ich im Kopf».

Hannover war Afghanistans Hauptstadt Kabul

Manchmal gehe es darum, Orte zu finden, die etwas anderes darstellen, als sie tatsächlich sind. Für den 2025 gedrehten Kinospielfilm «No Good Men» habe Hannover etwa als Afghanistans Hauptstadt Kabul herhalten müssen, erzählt die Kennerin – gedreht worden sei unter anderem in einer Straße mit Hochhäusern und in einem Nachrichtenstudio.

Dabei sei Niedersachsen für Filmschaffende besonders reizvoll, sagt Giesel. Das Bundesland biete eine ungewöhnliche Vielfalt: Küste, Inseln, Heide und Gebirge lägen vergleichsweise nah beieinander. Die 60-Jährige fühlt sich im nach Fläche zweitgrößten deutschen Bundesland pudelwohl: «Ich liebe mein Land. Ich bin ein absoluter Niedersachsen-Fan. Ich wäre nie im Leben nach Berlin oder Hamburg gegangen.»

Giesel: «Wenn ich 1945 bis 1950 suche, dann fahre ich in den Harz»

Besonders das höchste Gebirge Norddeutschlands hat es Giesel angetan: «Ich liebe den Harz, der hat so viele coole Ecken und so viele Motive. Da finde ich immer etwas.» Ideal sei die Gegend etwa für in der Nachkriegszeit spielende Szenen: «Wenn ich 1945 bis 1950 suche, dann fahre ich in den Harz. Dort findet man noch diese Verlassenheit und das etwas Kaputte.»

Für viele Stoffe lasse sich hier die passende Landschaft finden – auch ohne auf große Metropolen auszuweichen. Giesel schätzt die Vielfalt ihres Landes. «Hannover ist Herrenhausen, aber Hannover ist auch das Ihme-Zentrum und das brutalistische Hochhaus in der Osterstraße.»

Filmszenen seien selbst «in den hässlichsten Ecken» Werbung

Um ihren Ruf sollten sich die Kommunen nach Ansicht von Giesel aber nicht sorgen. Göttingen etwa habe verstanden, dass die «Tatort»-Krimis aus der Stadt selbst «in den hässlichsten Ecken» Werbung für Göttingen seien.

Einer von Giesels Lieblingsorten sei die Königshütte in Bad Lauterberg im Harz (Landkreis Göttingen) ‒ eine ehemalige Hochofenanlage mit Gießerei aus dem frühen 19. Jahrhundert. «Ein irres Areal! Da haben wir für viele Produktionen gedreht, weil das irre aussieht dort.» Für «Berlin, Berlin – Der Film» sei in der alten Gießerei ein Crystal-Meth-Labor gebaut worden.

Das Schloss Bückeburg und eine alte Glasbläserei in Goslar

Weitere Lieblingsorte von Giesel seien das Schloss Bückeburg und eine alte Glasbläserei in Goslar. Dort seien einige Bereiche «nicht angetastet worden, die sind noch genau so, wie sie um die Jahrhundertwende waren. Diese Patina wäre nur für sehr viel Geld herstellbar.»

Ein wichtiger Teil ihrer Arbeit bestehe darin, realistische Erwartungen zu vermitteln. Nicht jeder gewünschte Drehort lasse sich logistisch oder finanziell umsetzen. «Unsere Inseln, zum Beispiel, es geht ja gar nicht schöner. Wir haben eine Brandung oder auch eine ruhige See. Aber krieg‘ du mal im Sommer auf Norderney eine 50-köpfige Filmcrew unter. Das geht, aber nur sehr schwer.»

Gerade die Inseln oder abgelegene Regionen stellten Produktionen vor Herausforderungen – bei Unterkünften oder Transportwegen. Oft berate sie deshalb auch, wo sich Motive ersetzen oder verlagern ließen.

Giesel ist viel unterwegs: meist allein, oft spontan, mit Kamera und Notizbuch. Sie fährt durchs Land, spricht Menschen an, klingelt an Haustüren und bittet um Erlaubnis, Gebäude oder Grundstücke zu besichtigen. Innenaufnahmen mache sie nur nach ausdrücklicher Zustimmung.

Giesel: «Die Leute sind ausgezogen, die Ehe ist geschieden»

Ihr umfangreiches Fotoarchiv überprüfe die «bekennende Hannoveranerin» regelmäßig, weil sich Orte veränderten. «Meistens wechseln Wandfarben, oder das Kinderzimmer gibt es nicht mehr. Die Leute sind ausgezogen, die Ehe ist geschieden, oder es passt einfach nicht in die Terminplanung.» Häuser würden umgebaut, verkauft und seien dann plötzlich nicht mehr verfügbar.

Leerstehende Gebäude seien für sie als Drehorte besonders reizvoll, sagt Giesel. «So traurig es ist, wenn eine Fleischerei im Ort aufgeben muss, für mich ist sie mit den gekachelten Räumen natürlich ein tolles Motiv.»

Cuxhaven wurde zu Tallinn

Zu den bekanntesten Produktionen, an denen die Niedersächsin beteiligt war, zählen unter anderem «Gladbeck», «Unsere Mütter, unsere Väter», «Die Unsichtbaren», «Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee» und «Reisen mit Muddi».

Ihre Arbeit als «Location Scout» begann mit dem 2003 erschienenen Polit-Kino-Thriller «Baltic Storm» über den Untergang der estnischen Fähre Estonia. Giesel habe in Cuxhaven eine Estonia gefunden, und Cuxhaven selbst wurde zu Estlands Hauptstadt Tallinn. «Das hat mir so furchtbar viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin» – seit mehr als zwei Jahrzehnten.