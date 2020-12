«Und dann wird’s wieder schön» singt Klaus Lage

Der Liedermacher Klaus Lage steht in Bremen an der Weser. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremen (dpa) – Liedermacher Klaus Lage (70) will mit einer lässigen Swingnummer Hoffnung in Corona-Zeiten verbreiten – ohne das Virus auch nur zu erwähnen, wie er sagt. «Und dann wird’s wieder schön» heißt der Song, den Lage am Freitag veröffentlichte. «Jeder hofft ja, dass man bald wieder normal leben kann», sagte er in Bremen. Im Songtext weisen nur die Zeilen «Die Zeiten sind nicht einfach, Abstand ist jetzt Pflicht» auf die Entstehungszeit hin. Nach den Erfolgen im Deutschrock («1000 und 1 Nacht», «Faust auf Faust») hat Lage sich auch auf Swing verlegt. Sein neues Swing-Album «Nachtschwärmer» habe er in diesem Sommer eingespielt, als man Tonstudios wieder nutzen durfte. Es soll Ende Januar erscheinen.

Website Klaus Lage