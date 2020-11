Unbrauchbare Fähranlegerbrücken: Langeoog hofft auf Lösung

Langeoogs Bürgermeisterin Heike Horn. Foto: –/Das gute Portrait/dpa/Handout

Bensersiel/Langeoog (dpa/lni) – Im Streit um die neuen und bislang unbrauchbaren Brücken an den Fähranlegern von Langeoog und Bensersiel setzt die Insel auf eine zeitnahe Lösung. «Wir hoffen, dass bis Ende Januar nächsten Jahres eine Lösung steht und wir die Brücken dann endlich in Betrieb nehmen können», sagte Langeoogs Bürgermeisterin Heike Horn (parteilos) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. «Das wäre dann neun Monate später als eigentlich vorgesehen.»

Die zwei neuen Brückenanlagen für den Fährverkehr zwischen dem Festland und der Insel Langeoog bereiten der Inselgemeinde, die den Fährverkehr betreibt, seit Monaten Sorgen. Ausgangspunkt soll der Gemeinde zufolge ein Fehler bei der Planung gewesen sein. Das Planungsbüro wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Die alten Anlagen waren in die Jahre gekommen und mussten ausgetauscht werden. Das Investitionsvolumen beträgt insgesamt rund sechs Millionen Euro.

Die Elektrohubbrücke, über die nun Gepäck vom Anleger auf die Fähren transportiert werden soll, ist laut der Gemeinde rund 40 Zentimeter zu lang geraten. Die Rollen unter der Brücke passten nicht in die dafür vorgesehenen Mulden auf den Schiffen, erklärte Horn – Gepäckstücke könnten so nicht verladen werden. Dafür müssten die Schiffe ein Stück zurücksetzen. Dann aber passe die seitliche Aufgang, über die Personen die Fähren erreichen, nicht mehr. Die Folge: Die neuen Brücken können vorerst nicht genutzt werden.

Die Fähren müssen daher nun an anderen Stellen anlegen. Das Gepäck wird vorerst mit Frachtschiffen hinter den Fähren her gefahren. In Hochzeiten im Sommer seien es acht bis zehn Fähren täglich gewesen, die zusätzlich von einem Frachtschiff begleitet wurden. Außerdem geht der Behelf ins Geld: Allein im Juli und August betrugen die zusätzlichen Ausgaben dafür rund 400 000 Euro.

Der Ärger um die fehlkonstruierten Brücken mute mitunter wie ein Schildbürgerstreich an, fasst Inselbürgermeisterin Horn das Dilemma zusammen. Aber: «Wir müssen nun nach vorne schauen. Uns allen geht es darum, eine gute Lösung für die Zukunft zu finden.»

Das zuständige Planungsbüro habe laut Horn nun mehrere Lösungen vorgeschlagen. Eine davon komme in Betracht. Diese müsse nun ordentlich geprüft werden – dazu will die Inselgemeinde auch einen externen Experten für Hafenbau einschalten. «Das Ergebnis werden wir dann bewerten und schauen, ob die Lösung auch dem entspricht, was wir ursprünglich in Auftrag gegeben haben. Wir hätten natürlich gern unseren Ursprungsprodukt – aber wenn das nicht geht, möchten wir dem nun mit einer anderen Lösung so nah wie möglich kommen.»

Wie genau die Lösung aussehen könnte, dazu machte Horn keine Angaben. Es gehe aber um technische Veränderungen an den Brückenanlegern, um die falsche Länge auszugleichen.

