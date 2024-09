Unbeteiligter bei illegalem Autorennen schwer verletzt

Kiel (dpa/lno) –

Bei einem illegalen Autorennen in Kiel wurde am Donnerstagabend ein Unbeteiligter schwer verletzt. Ein 19-Jähriger und ein 23-Jähriger waren mit ihren Autos auf der Hamburger Chaussee über dem Tempolimit Richtung Innenstadt unterwegs und bei einem Überholmanöver kollidiert, gab die Polizei Kiel an. Der überholte Wagen kreuzte daraufhin den Fahrradstreifen und fuhr dort den 26-jährigen Fahrer eines E-Scooters an.

Nach der Erstversorgung durch eine zufällig anwesende Ärztin wurde der schwer verletzte E-Scooter-Fahrer ins Krankenhaus gebracht. Ebenfalls Zeugin des Unfalls wurde eine Staatsanwältin, die noch vor Ort die Führerscheine der Autofahrer beschlagnahmte.