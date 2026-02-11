Unbeteiligter attackiert Lkw-Fahrer nach Unfall auf Autobahn

Verden (dpa/lni) –

Ein Unbeteiligter hat nach einem Unfall auf der Autobahn 27 bei Verden einen Lastwagenfahrer angegriffen. Während die Polizei am Dienstagmittag den Unfall zwischen dem Lastwagen und einem Auto aufnahm, stoppte der 35-Jährige mit seinem Auto, stieg aus und schlug auf den Lasterfahrer ein, wie die Beamten mitteilten. Die Polizisten gingen dazwischen; der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt.

Gegen den Angreifer wird nun wegen Körperverletzung ermittelt und weil er verbotenerweise auf der Autobahn angehalten hat. Warum er den Lkw-Fahrer angriff, war zunächst nicht bekannt.

Der 57 Jahre alte Lkw-Fahrer war zuvor an der Anschlussstelle Verden-Ost auf den Abbiegestreifen eingebogen und war dabei mit einem Auto zusammengestoßen. Die 39 Jahre alte Beifahrerin in dem Auto und ihr Kind wurden leicht verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Der 44 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Am Auto und dem Lastwagen entstand den Angaben nach ein Schaden von geschätzt 17.000 Euro.