Unbeständiges Wetter in Niedersachsen und Bremen erwartet

Hannover/ Bremen (dpa/lni) –

Dichte Wolkendecke und Schauer statt Sonnenschein: Am Sonntag und zum Wochenstart wird das Wetter in Niedersachsen und Bremen wenig sommerlich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Einem DWD-Meteorologen zufolge war der Start in den Sonntag «fast schon frühherbstlich angehaucht».

Die Sonne lässt sich heute zwar im Wechsel von dichteren Wolkenfeldern immer wieder mal blicken. Dennoch soll es stellenweise Regen geben. Mit Höchsttemperaturen um die 18 Grad auf den Inseln und bis zu 21 Grad in Hannover bleibt es vergleichsweise kühl. Der Wind weht schwach, an der See mäßig aus nordwestlicher Richtung.

Mitunter etwas freundlicher und trockener soll es am Montag im Süden Niedersachsens werden. Anfangs bleibt es bewölkt, im Laufe des Tages soll es aber auflockern. Im Norden kann es hingegen vereinzelt zu Schauern kommen. Die Temperaturen erreichen 19 bis 23 Grad. Im Bereich der Elbe gibt es in der Nacht vereinzelt etwas Regen, örtlich bildet sich Nebel.

Gewitter in der Nacht zum Donnerstag erwartet

Etwas wärmer wird es dafür am Dienstag mit 24 bis lokal 27 Grad, auf den Inseln knapp 22 Grad. Im Südwesten soll es tagsüber zudem trocken bleiben – erst am Abend gibt es laut dem DWD ein leichtes Schauerrisiko. Im Nordosten gibt es teils dichtere Bewölkung und zur Elbe hin könnte es auch leicht regnen. In der Nacht sind vereinzelt Schauer möglich.

Auch am Mittwoch bleibt das Wetter unbeständig. Sonne und Wolken wechseln sich ab, vereinzelt kann es Schauer geben bei Temperaturen von höchstens 25 bis 28 Grad. Richtig ungemütlich wird es aber in der Nacht zum Donnerstag: Der DWD kündigt Gewitter und Regen an bei Temperaturen zwischen 17 und 14 Grad.