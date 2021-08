Unbekanntes Märchen von Lenz erscheint am 1. September

Der Schriftsteller Siegfried Lenz während eines Interviews. Foto: Fabian Bimmer/dpa

Hamburg (dpa) – Ein unbekanntes Märchen des Schriftstellers Siegfried Lenz (1926-2014) erscheint am 1. September im Hoffmann und Campe Verlag. Das Buch mit dem Titel «Florian, der Karpfen» handelt von der besonderen Beziehung des Erzählers zur Natur, zum Wasser und zum Fisch, teilte der Verlag am Donnerstag in Hamburg mit. Am 11. Juli 1953 wurde der Text erstmals im Kinderfunk des NWDR Hamburg ausgestrahlt und wurde nun im Nachlass entdeckt. «Im Zentrum der Geschichte steht Karlchen, ein kleiner Junge, der mit dem Jungen Siegfried Lenz die Begeisterung für den See vor der Haustür und das Interesse an der Welt unter Wasser teilt, die eine zwar abenteuerliche, aber dennoch vertraute Welt ist», hieß es.

Siegfried Lenz zählt mit seinem Roman «Deutschstunde» (1968) zu den bedeutendsten Schriftstellern der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur. 2016 erschien postum sein Roman «Der Überläufer» von 1951 und wurde ein großer Erfolg.

