Unbekannter verletzt zwei Stuten auf Fehmarn-Weide

Klausdorf (dpa/lno) –

Auf einer Weide auf der Insel Fehmarn hat offenbar ein Unbekannter zwei Pferde verletzt. Eine Reitlehrerin und die Pferdehalterin hatten an den Beinen von den Stuten die Verletzungen entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Eine Tierärztin habe bei einer Untersuchung der Tiere auch Verletzungen im Genitalbereich entdeckt. Den Einschätzungen der Expertin zufolge ist es unwahrscheinlich, dass sich die Pferde diese Verletzungen selbst zugezogen haben.

Zur Art der Verletzungen wollte die Polizei zunächst aus ermittlungstaktischen Gründen keine Details nennen. Das sei Täterwissen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Sie ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.