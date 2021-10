Unbekannter überfällt Paar in einem Wohnhaus in Hemsbünde

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Rotenburg (dpa/lni) – Ein Unbekannter hat eine 47-jährige Frau und ihren 53 Jahre alten Partner in deren Wohnhaus überfallen und verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen drang der Mann in der Nacht zum Sonntag in Hemsbünde (Kreis Rotenburg) gegen 0.30 Uhr über die Terrasse in das Wohnzimmer des Paares ein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dort sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf beide Bewohner verletzt worden seien. Der Mann floh demnach durch die Haustür in unbekannte Richtung.

