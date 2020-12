Unbekannter überfällt mit Schusswaffe Kiosk

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Ein Unbekannter hat am Samstagabend einen Kiosk in Hamburg-Harburg überfallen. Mit einer Kapuze und einem Mund-Nasen-Schutz maskiert bedrohte der Täter mit einer Schusswaffe den 62 Jahre alten Kassierer und forderte Bargeld, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Hierfür habe der Unbekannte dem Kassierer eine Plastiktüte gegeben, in die er das Geld stecken sollte. Weil dem Täter das aber nicht schnell genug ging, entriss er den Angaben nach dem 62-Jährigen die Tüte wieder. Dabei sei die Tüte kaputt gegangen, so dass das Geld auf den Boden fiel. Der Täter habe einige Scheine aufgehoben und sei dann geflüchtet. Verletzt wurde niemand. Die Fahndung nach dem Täter verlief zunächst erfolglos.

