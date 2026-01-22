Unbekannter soll Frau in Hamburg-Langenhorn attackiert haben

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Unbekannter soll eine 30-Jährige in Hamburg-Langenhorn angegriffen und geschlagen haben. Der Mann habe die Frau am Mittwochmittag in der Nähe einer Grünfläche unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sie mutmaßlich sexuell motiviert angegriffen, teilte die Polizei mit.

Der 30-Jährigen sei es gelungen, sich loszureißen und in einer nahe gelegenen Gesundheitseinrichtung Schutz zu suchen. Eine Sofortfahndung der Polizei nach dem 30 bis 50 Jahre alten Täter blieb den Angaben zufolge ergebnislos.