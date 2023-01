Unbekannter raubt Transporter-Fahrer in Hannover aus

Hannover (dpa/lni) –

Ein unbekannter Täter hat am Montag in Hannover einen Transporter-Fahrer mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt. Der Mann habe den 55-jährigen Fahrer einer Bäckereikette am frühen Morgen im Stadtteil Bornum überrascht und Geld verlangt, teilte die Polizei mit. Nach der Übergabe von Bargeld floh der Täter unerkannt auf einem Fahrrad in Richtung des Stadtteils Mühlenberg. Eine Fahndung führte bisher noch nicht zum Erfolg. Daher sucht die Polizei nach Zeugen. Auch die Höhe der Beute ist bislang nicht bekannt.