Unbekannter leitet Propangas in Amtsgericht-Tiefgarage ein

Uelzen (dpa/lni) –

Ein Unbekannter hat mit einem Schlauch Propangas in die Tiefgarage des Amtsgerichts in Uelzen eingeleitet. Niemand wurde verletzt – auch zu einer Explosion kam es nicht, wie die Polizei in Lüneburg am Montag mitteilte. Die Beamten ermitteln nun wegen dem versuchten Herbeiführen einer Explosion. Es sei ein «besorgniserregender Vorfall», teilte die Polizei mit. Es werde «mit Nachdruck» ermittelt.

Mitarbeiter des Amtsgerichtes hatten am Montagmorgen Gasgeruch bemerkt, für eine Belüftung gesorgt und die Polizei alarmiert. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte der Täter das Gas in der Nacht zum Montag durch ein Loch, das in ein Tor der Tiefgarage gebohrt wurde, eingeleitet. Eine Propangasflasche stellte die Polizei am Tatort sicher. Die Ermittler werten nun die Spuren aus.