Unbekannter köpft Lamm auf Deich in Kollmar

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Kollmar (dpa/lno) – Ein Unbekannter hat ein Lamm auf einem Deich in Kollmar (Kreis Steinburg) geköpft. Die Tat geschah nach Angaben der Polizei am Montagmorgen. Die Ermittler suchen Zeugen, die die unbekannte Person zwischen 6.00 Uhr und 8.45 Uhr in der Nähe des Hafenbereichs Bielenberg gesehen haben. Der Kopf des getöteten Tieres sei nicht auffindbar gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Hinweise, dass es sich um den Angriff eines anderen Tieres gehandelt haben könnte, gibt es nach Angaben der Ermittler nicht.

