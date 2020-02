Unbekannte zünden Streifenwagen vor Polizeiwache an

Unbekannte haben vor einer Polizeiwache in Oldenburg ein geparktes Polizeiauto angezündet. Foto: -/Nord-West-Media TV/dpa

Oldenburg (dpa/lni) – Unbekannte haben vor einer Polizeiwache in Oldenburg ein parkendes Polizeiauto angezündet. Zwei vorbeifahrende Männer hatten das Feuer in der Nacht zum Mittwoch bemerkt und die Polizisten in der Wache alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten löschten den Brand mit Feuerlöschern. Verletzt wurde niemand, auch weitere Autos wurden nicht beschädigt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Wagen allerdings sei schwer beschädigt und nicht mehr einsatzbereit. Die Behörde hatte zunächst keine Erkenntnisse, wer das Feuer gelegt hat. Die Ermittlungen liefen, derzeit würden Spuren ausgewertet, hieß es am Mittwochmorgen.