Unbekannte ziehen in leere Ferienwohnungen auf Sylt ein

Blaulichter leuchten auf einem Streifenwagen der Polizei. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild

Sylt (dpa/lno) – Trotz Corona-Pandemie und Übernachtungsverbot mal eben einen Abstecher in einer Ferienwohnung auf Sylt machen? Was Otto-Normalverbrauchern derzeit verboten ist, haben sich Unbekannte auf der beliebten Ferieninsel mittlerweile mehrfach gegönnt. In mindestens sieben Fällen haben sie sich gewaltsam Zutritt zu Sylter Ferienwohnungen verschafft und dort mehrere Tage lang gewohnt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei seien auch Einrichtungsgegenstände und Fahrräder gestohlen worden, die teilweise in den anderen Wohnungen wieder aufgetaucht seien.

Die Unbekannten hätten dabei in Rantum, Westerland, Wenningstedt, Kampen und List ihr Unwesen getrieben. In einem Fall hatte ein Zeuge einen etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann bemerkt, der daraufhin geflüchtet war. Die Polizei bittet Anwohner um Hinweise, wenn eigentlich unbewohnte Häuser und Wohnungen plötzlich bewohnt zu sein scheinen oder Aufbruchspuren erkennbar sind.

© dpa-infocom, dpa:210129-99-218085/2

Mitteilung der Polizei