Unbekannte zerstören rund 600 junge Bäume

Bardowick (dpa/lni) –

Etwa 600 junge Eichen und Flatterulmen haben Unbekannte in Bardowick (Landkreis Lüneburg) abgeschnitten. «Die fingerdicken Triebe wurden offensichtlich mit einer Astschere abgetrennt und dann einfach liegen gelassen», sagte Stadtförster Per-Ole Wittenburg am Freitag in einer Mitteilung. Vermutlich sei die Tat innerhalb der vergangenen vier Wochen begangen worden. Der Schaden war bei Zaunkontrollen aufgefallen. Auf der rund einen Hektar großen Fläche hatte das Stadtforstamt nach schweren Borkenkäferschäden mit einem standortangepassten Mischwald aufforsten wollen. Nach ersten Einschätzungen entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro, die Polizei ermittelt.