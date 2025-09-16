Unbekannte zerstechen Reifen von mehr als 160 Autos

Bremen (dpa/lni) –

Noch unbekannte Täter haben in Bremen an mehr als 160 Autos die Reifen zerstochen. Betroffen seien verschiedene Fahrzeuge von klein bis groß, sagte ein Sprecher der Polizei. Demnach steigt die Zahl. «Es melden sich immer noch Geschädigte», berichtete er. Die Ermittler suchen Zeugen, die in der Nacht auf Dienstag in den Stadtteilen Horn-Lehe, Vahr und Oberneuland verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Der Schaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt.