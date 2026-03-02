Unbekannte werfen Gegenstand von Autobahnbrücke

Stolpe (dpa/lno) –

Unbekannte haben einen Gegenstand von einer Brücke in Stolpe (Kreis Plön) auf die A21 geworfen und dabei die Frontscheibe eines Autos getroffen. Der 40 Jahre alte Fahrer erlitt einen Schock, konnte seinen Wagen bei dem Vorfall am Freitag am Fahrbahnrand zum Stehen bringen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Nach Angaben des Fahrers handelt es sich bei den beiden Unbekannten um zwei Kinder oder Jugendliche. Nach der Tat hätten sich beide demnach mit Fahrrädern in Richtung Stolpe entfernt. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts des versuchten Totschlags.