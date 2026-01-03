Unbekannte werfen Gegenstände auf fahrende Autos

Bremen (dpa/lni) –

In Bremen haben mehrere Unbekannte von Autobahnbrücken Gegenstände auf fahrende Autos geworfen. Eine tatverdächtige Person sei bereits gestellt worden, teilte die Polizei mit. Gegen diese sei ein Platzverweis für den Bereich der Autobahnbrücken erteilt worden. Die Ermittlungen zu den noch flüchtigen Tätern wegen Gefährdung des Straßenverkehrs dauern an.

Laut Polizei wurden die mutmaßlichen Straftaten am Freitagabend und in der Nacht zu Samstag auf der A27 im Bereich Horn-Lehe und Oberneuland auf den Autobahnbrücken Luisental und Marcusallee begangen.

Schneekugeln und Zeitungsbündel geworfen

Zunächst habe eine größere Schneekugel die Frontscheibe eines Autos getroffen. Der Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Bei drei weiteren Autos schlugen der Polizei zufolge unter anderem Zeitungsbündel auf die Frontscheiben ein. Zu diesem Zeitpunkt habe Schneefall geherrscht und die glatte Fahrbahn sei teilweise mit Schnee bedeckt gewesen, hieß es. Die Autofahrer hätten allerdings die Kontrolle über ihre Fahrzeuge behalten und blieben unverletzt.