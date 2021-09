Unbekannte versuchen Geldautomaten in Riepe zu sprengen

Der Schriftzug «Polizei» steht auf einem Streifenwagen. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Riepe (dpa/lni) – Unbekannte haben in Riepe (Kreis Aurich) versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Ob die Täter mit Bargeld entkamen, konnte eine Polizeisprecherin am Donnerstag zunächst nicht mitteilen. Im Lauf des Tages sollten weitere Informationen bekannt gegeben werden. Durch die Sprengung in der Nacht zum Donnerstag sei ein Schaden an dem Automaten entstanden. Dieser stand den Angaben zufolge in einem Container auf einem Parkplatz. Niemand wurde verletzt. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet.

