Unbekannte versuchen Geldautomat in Bankfiliale zu sprengen

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration

Bremen (dpa/lni) – Unbekannte haben versucht, einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der östlichen Vorstadt in Bremen zu sprengen. Die Täter seien aber durch eine in der Bank installierte Nebelanlage an ihrem Vorhaben gehindert worden, teilte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen mit. Sie flüchteten demnach noch bevor die vom Sicherheitsdienst alarmierte Polizei eintraf. Nach Angaben der Polizeisprecherin lässt die Spurenlage vor Ort darauf schließen, dass der Automat in der Nacht auf Freitag gesprengt werden sollte. Über die Anzahl der Täter machte sie keine Angaben.