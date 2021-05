Unbekannte verletzen Fahrradfahrer bei Überfall schwer

Ein Polizei-Schild hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Elsdorf-Westermühlen (dpa/lno) – Drei bis vier Unbekannte haben einen Fahrradfahrer in Elsdorf-Westermühlen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) überfallen und schwer verletzt. Der 55-Jährige sei bei der Tat in der Nacht zum 1. Mai aus zunächst unbekanntem Grund vom Fahrrad gestoßen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Gruppe habe auf den am Boden liegenden Mann eingeschlagen, bis er bewusstlos gewesen sei. Nach etwa 20 Minuten habe der 55-Jährige seinen Weg fortsetzen können. Er kam mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

© dpa-infocom, dpa:210512-99-572224/2

Mitteilung der Polizei