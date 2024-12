Unbekannte verbarrikadieren Haus in Hannover

Hannover (dpa/lni) –

Unbekannte haben in Hannover ein Gebäude mit einem meterhohen Zaun verbarrikadiert und die Fassade mit Farbe beworfen. Nach ersten Erkenntnissen meldeten Anwohner am frühen Nachmittag mehrere unbekannte Personen, wie die Polizei mitteilte. Diese hätten einen etwa 20 Meter langen Holzzaun vor dem Gebäude errichtet. «Zusätzlich wurde der Zaun mit politisch motivierten Schriftzügen versehen», hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Verletzt worden sei niemand.

Die Polizei machte zunächst keine Angaben zu dem Gebäude und den Hintergründen der Aktion. Die «Hannoversche Allgemeine Zeitung» schrieb, dass es sich bei dem Gebäude um den Sitz einer Burschenschaft handele.

Die unbekannte Gruppe wird demnach auf eine zweistellige Zahl geschätzt. Die Störer seien dunkel gekleidet und teilweise maskiert gewesen. Polizeikräfte machten sich demnach daran, den Zaun zu entfernen. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Landfriedensbruch ein. Der für politische Taten zuständige Staatsschutz ermittelt.