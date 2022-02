Unbekannte überfallen und berauben Taxifahrer

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Ronnenberg (dpa/lni) – Zwei Männer haben in Ronnenberg bei Hannover einen Taxifahrer nach der Fahrt mit Schusswaffe und Messer bedroht und ausgeraubt. Schon in der vergangenen Woche habe es ebenfalls im Ortsteil Empelde einen ähnlichen Vorfall gegeben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Beamten hofften nun auf Hinweise von Zeugen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge stiegen die beiden Unbekannten am Montagabend in das Taxi eines 52-Jährigen. Am Schulzentrum Empelde stiegen sie aus, gingen zum Fenster der Fahrertür und zeigten einen 20-Euro-Schein.

Als der 52-Jährige allerdings die Scheibe herunterließ, zückte einer der Täter ein Butterfly-Messer, der andere eine Schusswaffe. Sie forderten Bargeld, dann flüchteten sie mit der Beute. Die Fahndung blieb ohne Erfolg.

Der Taxifahrer beschrieb die Männer als zwischen 18 und 21 Jahre alt, schlank und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Beide trugen schwarze Jacken mit Kapuzen, die sie aufgesetzt hatten. Gegen die beiden Unbekannten werde wegen räuberischer Erpressung ermittelt. Unklar war zunächst, ob ein Zusammenhang mit der Tat vom vergangenen Freitag besteht.

