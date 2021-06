Unbekannte überfallen und berauben Mann in Kieler Parkhaus

Zwei Polizeibeamte stehen zwischen Einsatzfahrzeugen. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Zwei unbekannte Täter haben einen 43 Jahre alten Mann in einem Kieler Parkhaus überfallen und ausgeraubt. Sie bedrohten ihr Opfer am Sonnabend mit einem Messer und erbeuteten einen mittleren dreistelligen Betrag, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als der 43-Jährige zunächst gesagt habe, er habe kein Geld bei sich, habe einer der Täter ihm die Brusttasche aufgerissen und dort einen kleineren Geldbetrag gefunden. Beim Abtasten fanden die beiden Männer dann ein Bündel Geldscheine in einer Hosentasche des Opfers.

Mitteilung der Polizei