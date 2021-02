Unbekannte überfallen Discounter in Werlte

Werlte (dpa/lni) – Zwei Unbekannte haben am Samstagabend einen Discounter in Werlte (Landkreis Emsland) überfallen und die Tageseinnahmen erbeutet. Während der Tat kommunizierten sie mit Walkie-Talkies auf einer bislang nicht identifizierten Sprache mit einem möglichen dritten Beteiligten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Marktleiterin wurde von einem der Täter angesprochen und in das Marktbüro gedrängt, wo der zweite Täter bereits wartete. Sie forderten Geld von der Frau, woraufhin diese die Tageseinnahmen aushändigte. Anschließend versuchten die Männer erfolglos den Markttresor aufzubrechen und flohen daraufhin in unbekannte Richtung.

© dpa-infocom, dpa:210228-99-627998/2

