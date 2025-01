Unbekannte treten auf 37-Jährigen ein – Mann schwer verletzt

Neumünster (dpa/lno) –

Fünf Männer haben in Neumünster auf einen 37-Jährigen eingeschlagen und eingetreten. Bei dem Vorfall am Sonntagabend erlitt der Angegriffene einige Brüche am Kopf und an der Schulter. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde er schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die fünf Tatverdächtigen seien nach dem Angriff vom Tatort geflohen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Geschehens. Den Angaben nach wird von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen.