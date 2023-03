Unbekannte töten offenbar über 2000 Bienen in Goslar

Goslar (dpa/lni) –

Unbekannte haben in Goslar offenbar über 2000 Bienen getötet. Ein Imker entdeckte die toten Tiere am Sonntagnachmittag in ihren Bienenstöcken in seiner Gartenparzelle, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Tat ereignete sich den Angaben nach am Samstag oder Sonntag.

Drei der acht Bienenstöcke des Imkers seien nicht fachmännisch geöffnet worden. Das lege den Verdacht nahe, dass die Bienen vergiftet wurden, hieß es. Weitere Details gab die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt. Der Schaden wurde auf 3000 Euro geschätzt.