Strande (dpa/lno) –

Unbekannte Täter haben in einem Restaurant in Strande (Kreis Rendsburg-Eckernförde) Geld gestohlen und sind damit geflohen. Einen Tatverdächtigen konnte die Polizei am Sonntagmorgen noch vor Ort festnehmen, zwei weitere Menschen flüchteten unerkannt. Ein Zeuge hatte die Polizei auf die verdächtigen Personen aufmerksam gemacht. Die Ermittlungen dauern an.