Unbekannte Substanz in Klassenraum versprüht

Nach Angaben der Feuerwehr Hannover wurde in einem Klassenraum einer achten Klasse eine unbekannte Substanz versprüht. Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) –

An der IGS Kronsberg in Hannover ist eine unbekannte Substanz in einem Klassenraum versprüht worden. Mehrere Schülerinnen und Schüler klagten danach über Atemwegsreizungen und tränende Augen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Demnach wurde die Feuerwehr gegen 11 Uhr alarmiert. Die Substanz sei in einem Klassenraum eines achten Jahrgangs versprüht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Lehrerin habe daraufhin alle Schüler aus dem Raum ins Freie geführt.

Fünf Schüler im Rettungswagen medizinisch versorgt

Insgesamt seien 22 Schülerinnen und Schüler betroffen gewesen. Sie seien von Rettungskräften untersucht und betreut worden. Fünf von ihnen seien zunächst in Rettungswagen weiter medizinisch versorgt worden. Ob sie in ein Krankenhaus gebracht werden müssten, sei zunächst unklar, sagte der Sprecher.

Die Feuerwehr richtete in einer Turnhalle eine Betreuungs- und Sichtungsstelle für die Betroffenen ein. Nach Angaben des Sprechers waren rund 30 Einsatzkräfte mit 13 Fahrzeugen vor Ort. Darunter sei auch ein Großraumrettungswagen gewesen. Dieser kam jedoch nicht zum Einsatz.

Die Einsatzstelle soll anschließend an Polizei und Schulleitung übergeben werden. Diese sollen klären, um welche Substanz es sich handelte.