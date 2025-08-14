Unbekannte stehlen wenige Wochen alte Kälber von Weiden

Von Weiden in Schleswig-Holstein sind zwei Kälber wie dieses im Wert von fast 1.500 Euro gestohlen worden. (Symbolbild) –/Polizeidirektion Itzehoe/dpa

Kreis Dithmarschen (dpa/lno) –

In den vergangenen zwei Wochen sind von verschiedenen Weiden in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg zwei Kälber gestohlen worden. Die wenige Wochen alten Tiere seien ersten Erkenntnissen zufolge sehr wahrscheinlich von Menschen aus der Herde geholt worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Es gebe keine kaputten Tore oder Zäune. Dass ein Raubtier schuld an dem Verlust ist, schloss der Sprecher aus.

Die etwa drei Wochen alten Kälber haben einen Wert von zusammen fast 1.500 Euro. Es handelt sich um Tiere mit braunem Fell.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die in der Nähe der Weide in Tielenhemme zwischen Ende Juli und Mitte August und in Hennstedt zu Wochenbeginn unbekannte Fahrzeuge beobachtet haben. «In dem Bereich gibt es relativ wenig Fahrzeugverkehr», sagte der Sprecher weiter. Ein Jäger oder Spaziergänger habe vielleicht etwas beobachtet.