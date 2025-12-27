Unbekannte stehlen weitere Bronzefigur vor Hamburger Schule

Hamburg (dpa/lno) –

Vor einer Schule im Hamburg Stadtteil Lurup ist eine Bronzefigur des Dichters Johann Wolfgang von Goethe gestohlen worden. Wann die Statue von dem Sockel abgebrochen oder abgesägt wurde, war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Der Diebstahl sei erst am ersten Weihnachtsfeiertag bei der Polizei bekannt geworden. Polizeibeamte hatten an diesem Tag wegen eines offenen Fensters am Gymnasium mit dem Schulleiter telefoniert. Dabei habe der Direktor erwähnt, dass die Statue das letzte Mal vor neun Tagen gesehen worden sei. Auf dem Sockel stehen inzwischen nur noch die Schuhe des deutschen Dichters.

Spuren an dem offenen Fenster seien nicht entdeckt worden, sagte der Sprecher weiter. Zuvor hatten mehrere Medien über den Diebstahl berichtet.

Eine weitere Statue wurde gestohlen

Bereits etwa eine Woche zuvor hatte es in Hamburg einen ähnlichen Diebstahl an einer anderen Schule gegeben. Beim Albrecht-Thaer-Gymnasium im Stadtteil Stellingen sei am Montag vor Weihnachten der Diebstahl einer Bronzestatue angezeigt worden, sagte der Polizeisprecher. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Diebstählen gebe, sei bisher unklar.