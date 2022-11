Unbekannte stehlen Teil einer aktiven Gasleitung aus Haus

Lübeck (dpa) –

Unbekannte haben in einem Mehrfamilienhaus in Lübeck eine Wasserleitung angesägt und ein Teilstück aus einer aktiven Gasleitung entfernt. Ein Bewohner des Hauses habe die Beschädigungen entdeckt und die Feuerwehr gerufen, sodass niemand verletzt worden sei, berichtete die Polizei am Montag. Der Hausbewohner hatte nach Polizeiangaben am Samstagabend vor der Haustür eine Zigarette rauchen wollen. Dabei habe er im Keller Wasseraustritt aus einer Leitung bemerkt und die Feuerwehr gerufen.

Die stellte nicht nur fest, dass die Wasserleitung mutwillig angesägt worden war. Die Einsatzkräfte entdeckten auch, dass ein längeres Teilstück einer in Betrieb befindlichen Gasleitung durchtrennt und entwendet worden war.

Die Polizei ermittelt jetzt gegen Unbekannt wegen des Verdachts des Diebstahls, des Hausfriedensbruches sowie wegen des Versuchs, eine Sprengstoffexplosion herbeizuführen.