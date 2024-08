Unbekannte stehlen Softeismaschine

Ungewöhnlich und schwergewichtig: In der Wingst stehlen Unbekannte eine Softeismaschine. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Wingst (dpa/lni) –

Das Verlangen nach Speiseeis muss angesichts der schwülen Hitze der vergangenen Tage überwältigend gewesen sein: Unbekannte Täter haben in der Wingst im Landkreis Cuxhaven eine mehrere hundert Kilogramm schwere Softeismaschine gestohlen. In der Nacht zum Montag hätten die Täter die Eingangstür zu einem Eisverkaufsstand aufgebrochen, teilte die Polizei mit. Wegen der Abmessungen und des hohen Gewichts der Maschine dürften die Täter mit einem größeren Fahrzeug oder Transporter vorgefahren sein. Es sei ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden. Die Polizei hofft auf Zeugen.