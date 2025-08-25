Unbekannte stehlen Pferd im Landkreis Dithmarschen

Westerdeichstrich (dpa/lno) –

In Westerdeichstrich im Landkreis Dithmarschen ist ein Pferd von einer Weide gestohlen worden. In der vergangenen Woche hätten sich Unbekannte Zugriff zu einer Weide verschafft und den drei Jahre alten Holsteiner Wallach entwendet, teilte die Polizei mit. Das Pferd ist gechipt und kann laut Polizei so zweifelsfrei zugeordnet werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet. Die Polizei Büsum sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise. Erst vor Kurzem wurden im Kreis Dithmarschen und Steinburg zwei Kälber von Weiden gestohlen.