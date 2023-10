Unbekannte stehlen mehr als zwei Tonnen Metall im Harz

Walkenried (dpa/lni) –

Unbekannte haben mehr als zwei Tonnen Zinn und Nickel im Harz gestohlen. Die Täter entwendeten die Metalle in der Nacht auf Sonntag aus einem Rohstofflager in Walkenried (Kreis Göttingen), wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie luden die Metalle demnach vermutlich in ein Auto und flohen mit ihnen über einen Waldweg und die Landstraße 603.

Zuvor sollen sie das in Eimern und Fässern gelagerte Eisen und Nickel mit einem Hubwagen an die Rückseite des Firmengeländes gebracht haben, das an ein Waldstück grenzt. Die Schadensumme sei zunächst nicht bekannt, hieß es am Montag.