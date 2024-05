Unbekannte stehlen Alpakas aus Gehege in Einbeck

Einbeck (dpa/lni) –

Drei Alpakas sind aus ihrem Gehege in einem Freizeitpark in Einbeck im Landkreis Northeim gestohlen worden. Die unbekannten Täter hätten die Tiere den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach in der Nacht zum Samstag über einen Zaun gehoben und in einen Transporter geladen, sagte ein Polizeisprecher. Auf einer benachbarten Wiese habe man Fuß- und Reifenspuren entdeckt.

Die Jungtiere sind nach Angaben des Freizeitparks zwischen einem und fünf Jahre alt. «Alle drei Alpaka-Kinder sind hier bei uns im Circus-Land geboren, teilweise mit der Hand aufgezogen. Der Verlust schmerzt sehr», sagte ein Sprecher des Freizeitparks. Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.