Unbekannte stehlen 32 Schafe vom Ems-Deich in Ostfriesland

Leer (dpa/lni) –

Unbekannte haben in Ostfriesland 32 Schafe gestohlen, die auf einem Deich an der Ems weideten. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, meldete der Schafhalter den Verlust von 18 Lämmern und 14 Mutterschafen. Die Tiere waren von Anfang April an auf dem Deich zwischen den Ortschaften Terborg und Gandersum. Als der Eigentümer vor einigen Tagen seine Herde für eine medizinische Behandlung zusammenholte und durchzählte, bemerkte er, dass die Tiere fehlten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den verschwundenen Schafen oder verdächtigen Beobachtungen geben können.