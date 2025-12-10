Unbekannte stehlen 155 Pakete – Polizei sucht nach Zeugen

Pinneberg (dpa/lno) –

In Pinneberg haben Passanten diverse Pakete eines Onlineversandhändlers im Gebüsch vor einer Überführung zur Autobahn 23 gefunden. Herbeigerufene Beamte entdeckten am Freitag 155 Pakete und stellten diese sicher, wie die Polizeidirektion Bad Segeberg mitteilte.

Rund die Hälfte der Kartons war demnach entweder leer oder es wurden noch Waren gefunden – darunter Kosmetikartikel, Büromaterial, Spielzeug oder Tierfutter. Die andere Hälfte war ungeöffnet.

«Der Sachschaden kann bisher nicht abgeschätzt werden, da nicht bekannt ist, welche Gegenstände von den unbekannten Tätern entwendet wurden», teilte die Polizei mit. Die Herkunft und die Inhalte der Pakete sollen jetzt ermittelt werden. Dabei sucht die Polizei nach Zeugen. Direkt am Fundort liegt ein Kleingartenverein, die Polizei sucht auch nach Pächtern, die möglicherweise Überwachungskameras installiert und die Tat aufgezeichnet haben.